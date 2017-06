Übach-Palenberg.

Auf klingende Gläser und viel Live-Musik dürfen sich die Leute in und um Übach-Palenberg schon jetzt freuen. Denn Freunde von Genuss und Musik können sich schon einmal das lange Brückentag-Wochenende ab Fronleichnam im Kalender rot anstreichen. Nicht nur einen Abend, sondern gleich zwei Feste an vier Tagen bietet das Winzerfest auf dem Rathausplatz in Übach-Palenberg.