Übach-Palenberg.

Die Stadtbücherei ist ja geschlossen, seit Anfang des Jahres schon. Aber aufmerksame Beobachter der Szenerie in der Comeniusstraße bemerken in letzter Zeit viel Aktion in den eigentlich ungenutzten Räumen. Licht brennt, Kartons stehen aufeinander, auf einem Tisch findet sich ein Zettel mit der Aufschrift „Altpapier“. Zwischen vielen Büchern und durch die ehemaligen Büchereiräume wuseln ein paar Zeitgenossen.