Doppel- und Mehrfachdiagnosen

Von einer Doppel- oder Mehrfachdiagnose wird im Rahmen des Mobi-Angebots gesprochen, wenn mindestens zwei der folgenden Kriterien vorliegen:

• kognitive Beeinträchtigung (z. B. Lernbehinderung oder geistige Behinderung)

• seelische Beeinträchtigung (z. B. Autismus-Spektrum-Störungen, herausforderndes Verhalten)

• psychische Beeinträchtigungen (z. B. affektive Störungen, Suchterkrankungen etc.)

• körperliche/sensorische Beeinträchtigungen (z. B. Körper- oder Sinnesbehinderungen).

Das Angebot richtet sich in der Regel an Menschen in der Altersgruppe von 5 bis 27 Jahren – in Einzelfällen auch darüber hinausgehend – bei denen mindestens zwei psychische Erkrankungen diagnostiziert sind, an Angehörige und gesetzliche Betreuer. Weitere Infos bei der Geg Euregio unter 0241/55702160.