Design trifft Genuss: Wintermarkt „Geschmackvoll“ öffnet Türen

Übach-Palenberg. Der Wintermarkt „Geschmackvoll – Design trifft Genuss“ öffnet am kommenden Wochenende zum zweiten Mal seine Türen. In der ehemaligen Waschkaue der Zeche Carolus Magnus in Übach-Palenberg trifft dann erneut Handwerk auf Streetfood.

Das sind die Eckdaten zur Veranstaltung Der Wintermarkt ist am Samstag, 11. November, und am Sonntag, 12. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Besucher. Kinder bis neun Jahre haben freien Eintritt. Die Adresse der Waschkaue lautet Am Wasserturm 22.

Rund 80 Aussteller, darunter kleine Manufakturen und individuelle Anbieter, präsentieren am Samstag und am Sonntag Ausgefallenes, Handgemachtes, Einzigartiges und Kultiges aus den Bereichen Kleidung, Accessoires, Schmuck, Dekorationen, Wohndesign, Beauty und Feinkost. Neben Verkaufsständen mit Dingen, die das Leben schöner machen, gibt es auch eine kreative Imbiss-Küche auf Rädern, die von pikant bis süß alle Geschmacksvarianten abdeckt.

„Der Markt wird in diesem Jahr etwas größer ausfallen, als bei der ersten Ausgabe“, so Kathrin Halcour, Geschäftsleiterin des Veranstalters Euregio Messen. Die Verkaufsfläche sei gewachsen und es gebe noch mehr Aussteller zu entdecken als beim ersten Mal. „Designer, Künstler und Handwerker und eigentlich jeder, der selbst etwas herstellt, von der Marmeladenköchin über die Seifenherstellerin bis zum Schmuckdesigner oder Krippenbauer, präsentieren hier ihre Produkte geschützt vor Wind und Wetter unter einem Dach.

Es ist ein kunterbuntes Potpourri – vereint durch Qualität, Authentizität und Herzblut.“

Die attraktive, winterliche Erlebnismeile können Designliebhaber, Individualisten, Modebegeisterte und Leckerschmecker dazu nutzen, schon vor Beginn des großen Weihnachtsrummels in charmanter Atmosphäre nach besonderen Geschenken, Unikaten und kreativen Produkten fernab von Massenware Ausschau zu halten, bei Leckereien „auf die Faust“ einen Plausch zu halten oder einfach nur innezuhalten und der Musik von Verena Tesch und Daniel Mischke zuzuhören, die an beiden Tagen auftreten werden. „Natürlich lebt die Veranstaltung vom direkten Austausch zwischen Ausstellern, Kunden und Besuchern“, betont Kathrin Halcour.

„Geschmackvoll – Design trifft Genuss“ versteht sich als Event für die ganze Familie. So gibt es neben den Verkaufsständen auch betreute Bastelangebote für ganz junge Besucher. Diese werden zudem mit Kunstwerken eines Ballon-Clowns beglückt.

Bildschöne Momente mit Kindern bis sechs Jahre können bei einem professionellen Fotoshooting mit einer kinderlieben und -erfahrenen Fotografin festgehalten werden. Auch Tombolas mit attraktiven Gewinnen finden an beiden Tagen statt.

Der Wintermarkt ist eine Veranstaltung der Euregio Messen GmbH, die seit über 30 Jahren erfolgreich Messen und Märkte in Nordrhein-Westfalen ausrichtet. Vergangenes Jahr fand die Veranstaltung zum ersten Mal statt und zog in nur zwei Tagen fast 8000 Besucher an.