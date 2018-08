Geilenkirchen-Tripsrath - Der Knall der Minen: Gedenken an 62 englische Soldaten

Geilenkirchen-Tripsrath. Die Operation Clipper und die Operation Blackcock waren zwei Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, die Harold Apps aus Kreuzrath seit langer Zeit beschäftigen. Apps wurde in England geboren, arbeitete bis zu seiner Pensionierung für ein niederländisches Unternehmen, und die Liebe führte ihn nach Kreuzrath, wo er auch im Vereinsleben engagiert ist.

Bei einer Moseltour der Dekanatsschützenbrüder kam er ins Gespräch mit einem anderen Kreuzrather, dem leider im April verstorbenen Paul Freches. „Eigentlich hätte er am Sonntag auch dabei sein müssen“, bedauert Harold Apps und meint die Zeremonien, die englische Veteranen im Gedenken an die Soldaten abhielten, die im Rahmen der Operation Clipper und der Operation Blackcock ums Leben kamen. Freches war der einzige Augenzeuge, der ihm von einem Ereignis berichten konnte, mit dem sich Harold Apps im Besonderen beschäftigt hatte.

Nahe der Absturzstelle von 1999

Die Operation Clipper war eine alliierte Offensive an der Westfront des Zweiten Weltkrieges im November 1944. Das Ereignis, das Apps recherchiert hat, hat sich am 14. November 1944 ereignet. Der Ort des Geschehens im November 1944 liegt nicht weit entfernt von der Stelle, an der am 13. Januar 1999 eine AWACS-Maschine abstürzte, nämlich nahe der Neutralen Straße bei Hohenbusch.

Die Royal Engineers der Britischen Armee hatten am Morgen des 14. Novembers eine große Anzahl der rund 1400 Minen, die von den amerikanischen Streitkräften im Verlauf des Kriegsgeschehens auf einem Minenfeld ausgelegt worden waren, eingesammelt. Für den weiteren Verlauf der Kriegshandlungen sollte das Minenfeld geräumt werden, doch über die genaue Lage der Minen sei wenig bekannt gewesen, sagt Harold Apps.

Apps hat recherchiert, dass die Minen an einem Zollhaus der deutsch-niederländischen Grenze gelagert wurden. Brigadegeneral Mole wollte den Lagerplatz der gesammelten Minen am Nachmittag des 14. November inspizieren. Als er sich den Lastwagen näherte, auf denen die Minen abtransportiert werden sollten, ereignete sich eine gewältige Explosion, die einen neun Meter großen Krater riss. 14 Soldaten der Royal Engineers fanden sofort den Tod. Brigadegeneral Mole sei noch in ein Krankenhaus in Brunssum gebracht worden, so Apps, habe das Unglück aber nicht überlebt.

Harold Apps geht davon aus, dass eine Kettenreaktion der Minen die Explosion ausgelöste. Da könnte schon die kleinste Unachtsamkeit die Zündung einer Mine verursacht haben, sagt er. Wie Harold vom Augenzeugen Paul Freches erfuhr, waren die verstorbenen Soldaten vor dem Burghof Hohenbusch, dem Bauernhof der Familie Freches, vor dem Abtransport abgelegt worden. Freches war damals 14 Jahre alt gewesen, hatte den enormen Knall gehört und die Leichen vor dem Hof gesehen.

Seine Familie gehörte zu den wenigen Zivilisten, die nicht in das Kamp Vught bei ’s-Hertogenbosch evakuiert worden waren. Apps ist froh, dass er von Paul Freches eine Kopie des einzigen noch erhaltenen Fotos bekommen hat, das den Burghof Hohenbusch zeigt. Der Hof sei 1951 bei der Erweiterung des Flugplatzes abgebrochen worden, sagt Apps.

Plakette am Unglücksort

Den ehemaligen Standort und somit den Ort, an dem die 14 toten Soldaten nach der verheerenden Explosion lagen, hat Apps noch zusammen mit Paul Freches lokalisiert. Heute befindet sich der Ort auf dem eingezäunten Flughafengelände, gleich hinter einer brettervernagelten Feuerwehrzufahrt, die über einen kleinen Waldweg von der Neutralen Straße zu erreichen ist.

Eine von drei Zeremonien hielten die Veteranen der Royal Engineers aus Birmingham am Wochenende an diesem Ort ab. Eine Plakette soll einmal an den Unglücksort erinnern. „Gleich hinter dem Zaun, sollte sie angebracht werden“, sagt Harold Apps, „so dass man sie auch von draußen lesen kann.“

An den Zeremonien nahmen insgesamt 57 Menschen teil, neben den Royal Engineers unter anderem auch hochrangige Militärs. Eine weitere Zeremonie wurde auf dem Ehrenfriedhof in Brunssum abgehalten, wo die Soldaten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Eine dritte Zeremonie fand in Tripsrath auf dem dortigen Friedhof statt.

Im Rahmen der Operation Blackcock hatte sich bei Tripsrath ein ähnliches Unglück ereignet wie in Hohenbusch. Am 7. Januar 1945 waren 47 Soldaten ebenfalls bei einer Minenexplosion getötet worden, 30 Mitglieder der Royal Engineers und 17 Mitglieder der Kings of Scottish Borders. Auf dem Weg nach Hochheid muss sich die Explosion ereignet haben, als die Soldaten unterwegs waren, um 2400 Anti-Panzer-Minen zu verlegen.

Wie Harold Apps recherchierte, musste sich etwas am Kopf der Tragegruppe ereignet haben, das wiederum zu einer Kettenreaktion führte, die sich über die mehr als hundert Meter lange Trägerkolonne fortsetzte. Bei Tripsrath hatte im Zweiten Weltkrieg Harold Apps’ Vater eingegraben gelegen, in einem Waldstück, das die Engländer auf Dorset Wood getauft hatten.