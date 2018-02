Geilenkirchen-Hatterath - „De Schanzeremmele“: Von Hatterath ins Weltall

Geilenkirchen-Hatterath. Winnie Pooh und seine Freunde führten den Rosenmontagszug des Hatterather Karnevalsvereins „De Schanzeremmele“ an. Die bunt kostümierte Gruppe von Hatterather Karnevalsfreunden bot einen schönen Einstieg in das karnevalistische Treiben, das mit dem Umzug am Rosenmontag auch in Hatterath seinen Höhepunkt erlebte.

120 Teilnehmer zogen aufgeteilt in sechs Gruppen durch den Ort, bevor man sich in der Festhalle Kohnen zum abschließenden Karnevalsball traf. Neben Winnie Pooh waren auch die Astronauten der Gemeinschaftsgrundschule Gillrath mit von der Partie.

Die Wohngruppe Don Bosco der ViaNobis Eingliederungshilfe Gangelt beteiligte sich in schönen Kostümen am Rosenmontagszug in Hatterath und verteilte freigiebig Kamelle.

Prinzessin Verena I. (Turnau) und Kinderprinzessin Denise I. (Nowack) fuhren auf dem Prinzenwagen der Schanzeremmele durch den Ort und grüßten gut gelaunt die zahlreich erschienenen Narren am Wegesrand.