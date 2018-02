Geilenkirchen - Das St. Ursula Gymnasium will zurück zu G9: „Zum Wohle der Kinder“

Vieles ist geregelt, manches bleibt noch unklar

Der Umstieg von G8 auf G9 ist an fast allen Schulen in Nordrhein-Westfalen eine beschlossene Sache. Staatliche Schulen haben nur dann die Möglichkeit, bei G8 zu bleiben, wenn die Schulkonferenz das entscheidet.

Die meiste Arbeit kommt in den nächsten Monaten auf das Ministerium und die Schulen zu. Die Lehrpläne müssen angepasst und individuelle Ausrichtungen erarbeitet werden.

Noch nicht alle Einzelheiten der Umstellung sind geklärt. So muss zum Beispiel noch entschieden werden, wann die zweite Fremdsprache hinzukommt. In G8 kommt sie schon in Klasse 6.

Ab 2026 wird es dann wieder einen Jahrgang mehr und damit auch mehr Schüler an den Gymnasien in NRW geben. Dies stellt viele Schulen noch vor räumliche und personelle Probleme, die schon jetzt angegangen werden müssen.

An St. Ursula ist zumindest das Platzproblem schon gelöst. Erst kürzlich haben die Arbeiten zu einem Neubau begonnen. Die gewonnenen Räume können die steigenden Schülerzahlen auffangen.

Ein wenig kniffelig wird die Lage, wenn ein jetziger Fünftklässler einmal sitzen bleibt. Nach G8 würde er 2025 sein Abitur machen, muss er aber eine Klasse wiederholen, kann er nach G9 eigentlich erst in 2027 das Gymnasium abschließen. Denn in 2026 machen regulär keine Gymnasiasten ihr Abitur.

Sorgen machen muss man sich dann aber nicht. Auch 2026 wird es ein normales Zentralabitur geben, da ja die Gesamtschulen nicht von der Umstellung betroffen sind.