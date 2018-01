Übach-Palenberg.

Etwas mehr als volljährig ist das Angebot, das Deutsche Sportabzeichen bei der Schwimmabteilung des VfR Übach-Palenberg abzulegen. „Ein Dauerläufer, der selbstverständlich auch für Nichtmitglieder offen war“, so der Fachwart für Freizeit- und Gesundheitssport, Manfred Ehmig, bei der Sportabzeichenverleihung im Vereinsheim an der Schulstraße in Marienberg. „Die Beteiligung war auch beim 19. Mal in Folge einmal mehr erfreulich groß“, konstatierte er.