„Das schwache Herz“ in Übach-Palenberg und Geilenkirchen

Die Vortragsabende „Das schwache Herz“ finden statt am Mittwoch, 8. November, im Altenheim St. Josef in Übach-Palenberg, Adolfstraße 16, und am Mittwoch, 15. November, in der Aula des Gymnasiums St. Ursula in Geilenkirchen, Markt 1. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Sowohl Betroffene als auch ihre Angehörigen oder sonstige interessierte Besucher sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Die Titel der einzelnen Beiträge lauten: „Erkennung und Behandlung der Herschwäche“, „Mehr als Medikamente – Bewegung tut gut“, „Herzschwäche – Ursachen und neue Behandlungsmöglichkeiten“, „Luftnot – Lunge geschwächt?“ und „Blut – Partner des Herzens“.

Unter dem Motto „Herzliches für den Heimweg“ verbirgt sich ein lockerer Abschluss mit Musik und Theater, gestaltet von Margit Vonderbank.

Zwischen den Vorträgen und auch im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Gelegenheit, auch persönliche Fragen an die Referenten zu richten.