Übergabe und Poolparty am Samstag, 11. Juni

Das neue Hallenbad wird am Samstag, 11. Juni, um 14 Uhr offiziell eröffnet und an die neue Leiterin sowie an Bürgermeister Georg Schmitz übergeben. Von 15.30 bis 17 Uhr sind Besichtigungen für die Öffentlichkeit möglich. Um 18 Uhr findet eine große Poolparty statt.