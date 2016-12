Kreis Heinsberg.

Die Landesregierung möchte das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr stärken. Und das soll auch über das Portemonnaie der Führungskräfte in den Wehren vor Ort geschehen. Städte, Gemeinden und Kreise sollen deshalb die Aufwandsentschädigungen für die Wehrführer und ihre Stellvertreter anpassen. In einigen Kommunen im Kreis ist das schon geschehen. In anderen denkt man darüber nach.