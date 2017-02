Geilenkirchen-Süggerath.

Das hatte die Realschule Geilenkirchen noch nicht erlebt: Da sprang am Sonntagmittag die große bunte Damenriege nur so um die Wette, kam zeitweise aus dem Springen und Hüpfen gar nicht heraus. Die Damensitzung der Süggerather Spätlese in der Aula der Realschule startete um 11.11 Uhr, die Bühne bot sich dabei für den Damenelferrat als schickes Wohnzimmer.