Crosslauf führt durch die Teverener Heide

Geilenkirchen-Teveren. Der ATV Geilenkirchen lädt am Samstag, 18. November, zum 12. Geilenkirchener Crosslauf durch die Teverener Heide ein. Start und Ziel ist am Parkplatz in Grotenrath.

Los geht es um 13.30 Uhr mit den Jahrgängen 2008 und jünger, die über eine Strecke von 1050 Meter laufen. Um 13.50 Uhr starten die Jahrgänge 2006 und 2007, ebenfalls über 1050 Meter. Um 14.10 fällt der Startschuss für die Jahrgänge 2002 bis 2005 (2300 Meter). Die Jahrgänge 1998 bis 2001 wettstreiten ab 14.30 Uhr über 4600 Meter. Alle Läufer, die 1997 oder früher geboren sind, können um 14.30 Uhr über die Distanz von 4600 Meter starten oder aber um 15 Uhr über 9200 Meter.

Das Startgeld beträgt zwischen 2,50 Euro (1050 Meter) und sechs Euro (9200 Meter). Meldungen sind bis zum 12. November möglich unter www.atvgeilenkirchen.de, per E-Mail: crosslauf@atvgeilenkirchen.de oder per Post an ATV Geilenkirchen, Postfach 1310, 52503 Geilenkirchen.

Nachmeldungen sind bis 45 Minuten vor jedem Wettbewerb gegen eine Zusatzgebühr von einem Euro möglich. Jeder Teilnehmer, der das Ziel erreicht, erhält eine Urkunde.