Geilenkirchen-Würm.

Auch wenn das Weihnachtskonzert des Musikcorps in Zusammenarbeit mit dem Gesangsverein Frohsinn Beeck nicht so alljährlich kommt wie der Heilige Abend selber, so ist diese Tradition in Würm zum festen Termin für zahlreiche Zuhörer geworden. Die Pfarrkirche war so gut gefüllt, dass nicht einmal alle Gäste einen Sitzplatz bekamen, doch wurden sie mit weihnachtlicher Musik und besinnlichem Gesang mehr als entschädigt.