Chor-Formation O-Ton tritt in der Kapelle des Loherhofs

Geilenkirchen. Singen macht glücklich und wer singt, lebt gesünder. Es kommt nicht von ungefähr, dass in Deutschland rund drei Millionen Menschen in Chören singen. 30 davon treffen sich seit 2013 unter Leitung der Aachener Sängerin, Gesangsdozentin und Chorleiterin Manuela Frey als Chor O-Ton in der Kapelle des Loherhofes und bringen bei den wöchentlichen Proben ihre Glückshormone in Schwung.

Gegründet von ehemaligen Mitgliedern eines Gospelchors und musikbegeisterten neuen Sängern, hat sich O-Ton in vier Jahren zu einem Chor mit abendfüllenden Repertoire und erfrischender Bühnenpräsenz entwickelt. Davon kann man sich am Sonntag, 12. November, ab 17 Uhr überzeugen, wenn O-Ton unter dem Motto „Songs from the Radio“ zum Konzert in die Kapelle des Loherhofes einlädt.

Geboten werden melancholische Popballaden, schmissige Backbeat-Songs und Number-One-Hits, kurz: ein modernes und abwechslungsreiches Repertoire, mit dem O-Ton seinem Publikum einen kurzweiligen Konzertabend bereiten möchte.

Im Programm hat der Chor unter anderem Lieder von Adele, Michael Jackson, U2, Robbie Williams, den Kings of Leon und Emelie Sande.

„Die Leute zu überraschen mit einer völlig neuen Interpretation eines guten Popsongs, den sie aus dem Radio kennen, diesen Song klanglich noch einmal ganz neu zu entdecken in der Chorbesetzung, das macht den Reiz an unserem Repertoire aus“, sagt Chorleiterin Manuela Frey, die am Konservatorium Maastricht Gesang und Klavier studiert hat und fügt hinzu: „Popmusik reißt mit, begeistert, bewegt und berührt.“