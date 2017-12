Übach-Palenberg - CDU und SPD fordern mehr Geld für die Schulgebäude

Übach-Palenberg.

Die Stadtverwaltung wird mehr Geld in Übach-Palenberger Schulen stecken müssen als laut Haushaltsentwurf vorgesehen. Dies zeichnet sich in der Woche vor den Haushaltsberatungen überdeutlich ab. Sowohl die CDU als auch die SPD forderten in der Hauptausschusssitzung am Dienstag, 12. Dezember, eine Erhöhung der entsprechenden Mittel.