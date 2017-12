Geilenkirchen - CDU-Ortsverband spendet Erlös vom Nikolausmarkt an Kitas

Geilenkirchen. Der Glühweinstand der Geilenkirchener CDU auf dem Nikolausmarkt in Geilenkirchen war auch in diesem Jahr wieder erfolgreich. Neben interessanten Gesprächen kam eine beachtliche Summe zu Stande. Der Erlös beläuft sich für dieses Jahr auf 1640 Euro.

Die CDU spendet die Einnahmen in diesem Jahr dem Awo-Kindergarten auf der Jahnstraße in Bauchem und dem St.-Anna-Kindergarten in Tripsrath. Beide Kindergärten erhalten eine Spendensumme von jeweils 820 Euro. Damit sind nun über die letzten Jahre alle Kindergärten aus dem Stadtgebiet mit Spenden der CDU bedacht worden.

Den Scheck überreichte das Team um den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Dirk Kochs in den Kindergärten persönlich. Der Stadtverbandsvorsitzende bedankte sich auch nochmals bei den Kindern, Erziehern und Eltern für den gebastelten Weihnachtsschmuck und die gebackenen Plätzchen.

Dirk Kochs: „Wir danken allen Gästen unseres Glühweinstandes, die zu dieser schönen Summe für die Kindergärten beigetragen haben und freuen uns, sie nächstes Jahr erneut an am Glühweinstand der CDU anzutreffen, wo der Erlös selbstverständlich wieder einer guten Sache zukommen wird.“