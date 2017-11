Carolus-Magnus-Gymnasium darf sich jetzt Europaschule nennen Von: jpm

Letzte Aktualisierung: 22. November 2017, 16:46 Uhr

Übach-Palenberg. In letzter Zeit war viel die Rede von Übach-Palenbergs Schulen, und meistens ging es dabei um den teils nicht so guten, teils schlechten Zustand der Gebäude. Auch in der Ratssitzung am Dienstag wurde der damit verbundene Streit wieder thematisiert.