Bürgermeister Schmitz: „Werde Straßen.NRW schwer auf den Füßen stehen“ Von: Udo Stüßer

Letzte Aktualisierung: 28. September 2017, 17:41 Uhr

Geilenkirchen. Auch in der Ratssitzung am Mittwochabend war die Sperrung der Karl-Arnold-Straße Thema. Diese habe sowohl für die Bürger der Ortschaften Gillrath und Hatterath und für die Geschäftsleute in Gillrath negative Auswirkungen, erklärte Christian Kravanja, Fraktionschef der Bürgerliste, in einer Anfrage an die Verwaltung.