Geilenkirchen.

Wenn im Juni 2018 die Bauchemer Schützen mit der Fahne voran in das neue Bürgerhaus einziehen können, dann weiß Johannes Henßen, dass er es geschafft hat. Endlich. Denn der Kampf um den lang ersehnten Raum für Vereine, Jugend und sonstige Bauchemer und Geilenkirchener Bürger geht am kommenden Dienstag in die nächste Runde.