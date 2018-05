Geilenkirchen-Bauchem.

Heiligabend werde die Einweihung zum neuen Bürgerhaus in Bauchem gefeiert, scherzte Markus Diederen, Geschäftsführer der Bürgerhaus Bauchem gGmbH, in seiner kleiner Rede zum Richtfest des großen Gemeinschaftsprojektes Bürgerhaus Bauchem. Dieser Scherz sollte deutlich machen, dass der Bau zügig vorangeht und die Inbetriebnahme so bald als möglich, möglichst noch in diesem Jahr, erfolgen soll.