Bronzemedaillen für Immendorf und Stahe Von: defi

Letzte Aktualisierung: 9. September 2018, 16:43 Uhr

Geilenkirchen/Gangelt. Sowohl Immendorf als auch die Dreidörfergemeinschaft Stahe-Niederbusch-Hohenbusch sind bei der 26. Auflage des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ mit einer Bronzemedaille und einem Sonderpreis auf Landesebene ausgezeichnet worden. 579 nordrhein-westfälische Dörfer hatten an dem von der Landwirtschaftskammer ausgeschriebenen Wettbewerb teilgenommen. 44 schafften es in die am Sonntag beendete Runde.