Gangelt-Breberen - Breberener Frauen sind außer Rand und Band

Gangelt-Breberen.

Die Frauensitzung in Breberen brachte erneut die Erkenntnis: Breberens Frauen sind gerade in fünften Jahreszeit in Feierlaune. In der Festhalle passte kein Stuhl mehr hinein, die Frauen meldeten volles Haus. „Wir Frolü va Bräbere sind hier om de fiere“, hieß es im Begrüßungslied, und alle waren am Abend gleich gut drauf.