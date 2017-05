Botschafter für Neven Subotic in Äthiopien aus Gillrath

Geilenkirchen. Markus Holländer geht in die Küche seines Gillrather Hauses, dreht den Wasserhahn auf und füllt damit den Tank seiner Kaffeemaschine. Kurze Zeit später sitzt er vor einem dampfenden Kaffee, der den Raum mit herrlichem Aroma füllt.

Einen halben Tag lang Trinkwasser holen Die Neven-Subotic-Stiftung will den Kindern in den ärmsten Regionen der Welt eine bessere Zukunft ermöglichen. Denn sauberes Trinkwasser ist nicht nur ein „Über-Lebensmittel“, sondern auch der Schlüssel zu mehr Bildung. „Manche Kinder oder auch Frauen sind einen halben Tag lang damit beschäftigt, für ihre Familie sauberes Trinkwasser aus weit entfernten Quellen zu holen“, sagt Neven Subotic. Mit sauberem Wasser steigt nicht nur die Chance auf ein Leben in hygienischen und gesunden Verhältnissen, sondern auch auf Bildung und ein selbstbestimmtes Leben. Mehr zur Stiftung, die Ende 2012 gegründet wurde, gibt es auch im Internet unter www.nevensuboticstiftung.de.

Doch das Wasser, der einfache Zugriff darauf und die selbstverständliche Verfügbarkeit dieses Lebensmittels haben für den 50-jährigen Unternehmer noch eine ganz andere Dimension. Weit weg von der morgendlichen Tasse Kaffee kreisen seine Gedanken um die Millionen von Menschen, denen der Zugang zu sauberem Wasser bis heute verwehrt bleibt: „Es gibt unendlich viele Menschen auf der Welt, die täglich um ihr Trinkwasser kämpfen müssen“, so Holländer.

Dagegen wollte er etwas tun, nicht nur zur Feier seines Geburtstages. „Das war natürlich eine gute Gelegenheit, Geld für die gute Sache zu sammeln“, berichtet er. Die gute Sache zu finden, war gar nicht so schwierig. Denn als bekennender Fan von Borussia Dortmund war er schnell bei deren Spieler Neven Subotic. „Neven ist ein super Typ“, sagt Holländer, daran ändert auch nichts, dass er zuletzt an den 1. FC Köln ausgeliehen worden war.

Mit der eigenen Stiftung des Fußballstars jedenfalls entdeckte Holländer schnell die Non-Profit-Organisation, die seiner Idee von direkter Hilfe entspricht. „Neven Subotic zahlt die gesamte Verwaltung und trägt alle Kosten, das gesammelte Geld fließt somit wirklich zu 100 Prozent in die Projekte vor Ort und kommt den Menschen zu Gute“, freut sich Holländer.

Geld für die Stiftung hat auch er schon in den letzten Jahren mit seiner Firma gesammelt. Und immer dann, wenn es etwas zu spenden gab, wurde die Neven-Subotic-Stiftung bedacht. Treffen zwischen Holländer und dem Profi-Fußballer gab es schon einige. „Mittlerweile sind wir Freunde“, schwärmt der Gillrather.

Da war es natürlich reine Ehrensache, dass Neven Subotic jetzt auch Gast bei seinem 50. Geburtstag war. „Es war toll, dass Neven an diesem Abend da war, gerade nach dem für ihn sehr emotionalen Spiel vom FC beim BVB. Für meine Gäste sehr intensiv war aber auch die Vorstellung der Stiftung und deren Mission und Vision durch Shari Malzahn“, erzählt Holländer.

Geblieben sind Subotic und die Mitarbeiter der Stiftung bis zum Sonntagmorgen, als schon die nächsten Termine anstanden. Und beim morgendlichen Kaffee in Gillrath berichtete Subotic dann auch bereitwillig von seiner Stiftung. „Ich habe über meinen Sport das Glück, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen“, so der sympathische Fußballer. „Darum möchte ich den Menschen, denen es an elementaren Lebensgrundlagen fehlt, etwas von meinem Glück zurückgeben.“

Besonders groß sei die Freude,“ wenn wir mit meiner Stiftung, mit der wir uns um den Bau von Sanitäranlagen und Trinkwasserbrunnen in der Tigray-Region Äthiopiens kümmern, den Menschen vor Ort ihre Lebensgrundlagen sichern können“, sagt er.

In der Einfahrt parkt an diesem Morgen in Geilenkirchen-Gillrath kein Supersportwagen, wie ihn sich andere Profis in Subotics Gehaltsklasse leisten. Ganz normale Autos stehen da, der Fußballer ist bei einem Freund mitgefahren. „Ich fahre nachher zurück, ich habe ja nix getrunken“, sagt er, was für den Fahrer vom Vortag nicht gilt.

Subotics Stiftung jedenfalls weiß zu überzeugen. Da nimmt man auch die Worte von Freund Markus Holländer für bare Münze, dass Subotic in seinem Urlaub statt an den Traumstrand zu fahren, die Projekte der Stiftung und die Menschen vor Ort in Äthiopien besucht. „Das geht aber nur, weil wir Unterstützer wie den Markus haben“, lobt Subotic. Denn seine Stiftung, in der er alle Verwaltungskosten aus eigener Tasche bezahlt, um alle Spenden auch wirklich zu 100 Prozent vor Ort einsetzen zu können, wirkt eher wie ein Freundeskreis, wie ein Club von Freiwilligen, in dem jeder gerne mitwirkt.

Und weil eine Stiftung nicht nur Mitarbeiter, freiwillige Unterstützer und Spender braucht, sondern auch Menschen, die sie repräsentieren, wurde Markus Holländer zum vollendeten halben Lebensjahrhundert noch eine ganz besondere Ehre zuteil. „Wir haben ihn bei seiner Geburtstagsfeier zum allerersten Botschafter überhaupt unserer Stiftung gemacht“, erzählt Subotic. Das musste natürlich umso mehr gefeiert werden, und so ist an diesem Morgen nach einer sehr kurzen Nacht niemand wirklich verärgert, wenn Markus Holländer mal kräftig gähnt.

Schließlich hat er am Abend zuvor nicht nur mit seiner Feier wieder einen stolzen Betrag für die Arbeit der Stiftung gesammelt. Er hat noch mehr vor. „Anfang Juni fahre ich mit der Stiftung nach Äthiopien, um die Realität zu erleben“, sagt er. Und das tut er nicht, um auf seiner ganz persönlichen Liste wieder einen Punkt abhaken zu können. „Es wird mein Leben verändern und ich bin glücklich zu helfen“, sagt er kurz. Und dafür hat er sich den morgendlichen Kaffee sicherlich redlich verdient.