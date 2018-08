Übach-Palenberg - Boscheln präsentiert sich im Festtagsglanz

Übach-Palenberg.

Wenn in Boscheln die Kirmes ansteht, wird nicht nur in der Siedlung die Fahne gehisst. Erneut wurde vier Tage lang im ganzen Ort gefeiert. Die Kirmesfeierlichkeiten starteten am Freitag im Festzelt hinter dem Schützenheim im Schatten der Pfarrkirche mit der ersten Musiknacht.