Übach-Palenberg - Blick in 45 Jahre „Altes Kloster“ in Marienberg

Blick in 45 Jahre „Altes Kloster“ in Marienberg Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2018, 12:49 Uhr

Übach-Palenberg. 15 Jahre lang hat das Jugendhaus „Altes Kloster“ in der Klosterstraße 3 in Marienberg keinen Geburtstag mehr gefeiert. Das ändert sich am Freitag, 29. Juni, wenn die 45-Jahr-Feier des Hauses für Jugend- und Behindertenhilfe ansteht.