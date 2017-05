Bewegung, Spiel und Sport im Quartier Bauchem

Geilenkirchen. Wie bringt man Bewegung ins Quartier? Zur Beantwortung dieser Frage hatte der Kreissportbund Heinsberg gemeinsam mit der Quartiersentwicklung Geilenkirchen-Bauchem ins Tagespflegehaus Bauchem eingeladen. Moderiert von Heike Arlt vom Landessportbund NRW wurden in einem Workshop der Bedarf für altengerechte Bewegungsangebote ermittelt.

Sich einbringen und Partizipation ermöglichen – dies ist ein wichtiger Grundsatz der Quartiersentwicklung in Bauchem. Quartiersentwicklerin Melanie Hafers-Weinberg war daher zufrieden, dass viele Bauchemer der Einladung gefolgt sind und sich mit ihren Ideen beteiligten: „Klasse, dass sich die Senioren für ihr Quartier engagieren. Wir haben zahlreiche Vorschläge erhalten und gesammelt. Wir werden in den nächsten Monaten Bewegung ins Quartier bringen.“

Möglich wird dies durch drei Geilenkirchener Sportvereine, die beim Workshop mitwirkten. Sowohl der FC Germania Bauchem als auch der ATV Geilenkirchen und der TSV Geilenkirchen haben signalisiert, Senioren aus Bauchem und Umgebung noch stärker zu bewegen.

Hans Topp, Vorsitzender des ATV, denkt aber auch an den sozialen Aspekt und hebt hervor: „Beim Sport tut man nicht nur etwas für die Gesundheit. Sport fördert auch das Miteinander. Der Sport schafft wohnortnahe Begegnungsorte. In einer Gruppe Sport zu treiben und gemeinsam Spaß zu haben, tut auch älteren und hochaltrigen Menschen gut.“

In den nächsten Wochen sollen die erarbeiteten Vorschläge gebündelt und konkretisiert werden. Eine zeitnahe Bewerbung ist geplant. Beim 4. Bauchemer Frühlingsmarkt am 11. Juni werden sich Sportvereine von 11 bis 17 Uhr mit ihren altengerechten Sport- und Bewegungsangeboten präsentieren.

Projektleiterin Beate Wassenberg-Schüren vom Kreissportbund Heinsberg ist optimistisch, dass die neuen Angebote gut angenommen werden: „Zwei Bereiche stehen ganz oben auf dem Wunschzettel: Bewegungsangebote im Outdoorbereich und gymnastische Angebote.

Beide sollen Männer und Frauen gleichermaßen ansprechen.“ Denkbar seien bewegte Ausflüge in die Teverener Heide, begleitete, intergenerative Spaziergänge in Bauchem sowie Cross Boccia und Boule. „In der Pilotphase werden die Angebote dank der Förderung des Landessportbundes NRW in jeden Fall kostenfrei sein.“

Infos zur Bewegungsinitiative gibt es bei Beate Wassenberg-Schüren vom Kreissportbund Heinsberg unter Telefon 02451/9148321, oder per E-Mail: beate.schueren@ksb-heinsberg.de.