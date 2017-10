Geilenkirchen.

An einem Tag im November 2016 war K. wieder einmal das Geld ausgegangen. Er irrte durch Oberbruch, der Entzug wurde immer schlimmer, schließlich beschloss er, in einer Norma-Filiale sein Glück zu versuchen. K. ging hinein, griff in die Kasse und riss 170 Euro in kleinen Scheinen heraus. Die Kassiererin versuchte ihn zu stoppen, es kam zu einer Rangelei. Doch es gelang K., mit der Beute zu entkommen.