Aachen/Übach-Palenberg - Bewährung für Serienbetrügerin im Sog der Spielsucht

Aachen/Übach-Palenberg.

Die Schwächsten in ihrer Umgebung habe sie in dreister Weise abgezockt, führte am Montag die Staatsanwaltschaft ins Feld und forderte für die 32-jährige Tatjana H. aus Übach-Palenberg wegen Diebstahls, Betruges, Urkundenfälschung und Computerbetrugs in mehr als 40 Fällen eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren.