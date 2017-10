Geilenkirchen-Lindern.

Es schien wohl doch eine etwas verrückte Idee gewesen zu sein, mit 27 anderen Mitgliedern des Trommler- und Pfeifervereins Lindern zu einer Busreise ins 1079 Kilometer entfernte Radlin by Rybnik in Oberschlesien aufzubrechen. Jedenfalls hatte die Truppe es nach vier Stunden Fahrzeit aufgrund eines Staus auf der A 44 erst bis in den Raum Dortmund-Unna geschafft. Autobahnrealität 2017.