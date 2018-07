Geilenkirchen.

„Guten Morgen, mein Name ist Coers, Coers wie das Bier.“ Dieser Satz ist ein echter Coers. Und leider wird man ihn in Zukunft im Bischöflichen Gymnasium St. Ursula Geilenkirchen nur noch bei sporadischen Besuchen des in Rente gehenden stellvertretenden Schulleiters hören.