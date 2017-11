Übach-Palenberg.

Nach der Fällung von 57 Platanen an der Roermonder Straße in Boscheln soll nun rasch geklärt werden, wie es weitergeht. Schon Dienstagabend wird die Stadtverwaltung dem Übach-Palenberger Bauausschuss darlegen, wie sie sich die Baumbepflanzung der wichtigen Nord-Süd-Verbindung in Zukunft vorstellt.