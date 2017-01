Beliebter Lyrikabend mit Oliver Steller

Gangelt-Langbroich.

Schon die bloße Ankündigung, dass Oliver Steller wieder in der Bürgerhalle in Langbroich auftritt, wird begeistert aufgenommen. Der Rotary-Club Heinsberg freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Bürgertreff Langbroich die ungewöhnliche und extrem attraktive Mischung aus Lyrik und Musik mit Oliver Steller am Samstag, 18. März, wieder ab 20 Uhr anbieten zu können.