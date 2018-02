Gangelt-Hastenrath.

Der fünfte Selfkantlauf startet am Sonntag, 11. März. Organisator Achim Tholen rechnet mit 1400 Teilnehmern, die in fünf Läufen an den Start gehen werden. Im Infocenter Gangelt stellten die Veranstalter und Sponsoren dieses große und dennoch familiäre Laufevent vor.