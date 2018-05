Gangelt.

Wenn Musik das Publikum mitreißt, ist dies immer ein ganz besonderer Moment. Beim Jubiläumskonzert des Gospelchors Glory to God im Rathaus der Gemeinde Gangelt gab es solche Momente, in denen der Funke von den Sängern auf die Zuhörer übersprang. Der Chor Glory to God feierte mit diesem Konzert sein zehnjähriges Bestehen.