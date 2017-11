Übach-Palenberg.

Das Projekt „KidS – Kommunalpolitik in die Schulen“, das derzeit in den Fraktionen des Rates der Stadt Übach-Palenberg läuft, vollzog zur Halbzeit einen Wechsel der Mentor-Schüler-Gruppierungen. Am „Tatort“, dem Rathaus der Stadt Übach-Palenberg, kamen die Teilnehmer zusammen.