Auch am Samstag ist die Messe noch geöffnet

Die Freitag gestartete „Be Future!“ wird von unserer Zeitung als Medienpartner begleitet und findet auch am Samstag, 30. September, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf dem Gelände des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula am Geilenkirchener Markt statt. Da nicht alle Aussteller an beiden Tagen vor Ort sind, lohnt sich ein Blick auf die Ausstellerliste unter www.befuture.info. Freier Eintritt.