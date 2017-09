Baustellen-Anlieger: Noch mehr Unmut Letzte Aktualisierung: 28. September 2017, 17:41 Uhr

Geilenkirchen. Für die Anlieger der Nebenstraßen in Gillrath und auch in Hatterath heißt es ebenfalls noch Durchhalten. Vor allem die Anwohner der Kreisbahnstraße und der Straße An der Burg in Gillrath hatten in der Einwohnerfragestunde ihren Unmut geäußert: Hier werde nun gerast, Eltern hätten Angst um ihre Kinder.