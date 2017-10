Baumpflanzaktion: Aus Liebe zueinander oder zur Natur

Übach-Palenberg. Die Bürger in Übach-Palenberg haben einmal im Jahr die Gelegenheit, sich bei der Baumpflanzaktion der Stadt direkt an der Verschönerung des Wohnumfeldes zu beteiligen.

487 Bürger haben bisher davon Gebrauch gemacht. Bei den vergangenen Pflanzaktionen war man immer wieder überrascht, welche Motive die Menschen veranlassten, einen Baum zu stiften. Nicht nur verliebte Paare und frisch Vermählte stifteten einen Baum, sondern auch glückliche Großeltern zur Geburt ihres Enkelkindes. Eine Taufe, ein besonderer Geburtstag oder ein Ehejubiläum waren ebenso Gründe wie einfach nur die Liebe zur Natur. Auch wurde schon mehrmals ein Baum für einen verstorbenen Angehörigen gepflanzt.

Am Freitag, 10. November, findet um 14 Uhr die nächste Baumpflanzaktion der Stadt Übach-Palenberg statt. Diesmal werden Kaiserlinden am Wurmweg in Marienberg neben dem Sportplatz In der Schley gepflanzt. Spender sind herzlich willkommen.

Interessierte können sich bei der Stadtverwaltung unter Telefon 02451/979-1027 melden und einen Bestellvordruck anfordern. Natürlich ist eine Anmeldung auch online möglich.

Den persönlichen Erinnerungsbaum gibt es für 75 Euro. Fachkundige Mitarbeiter und entsprechende Geräte stehen zur Verfügung. Alle Stifter erhalten eine Urkunde über die Patenschaft.