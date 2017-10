Baumfällungen: Stadt beruft Sondersitzung ein

Übach-Palenberg. Im Vorfeld der Fällung von 57 Platanen an der Roermonder Straße in Übach-Palenberg hat die Stadtverwaltung eine politische Sondersitzung einberufen. Der Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung soll am Montag, 23. Oktober, um 18 Uhr im Rathaus tagen.

Damit kommt die Verwaltung einer Forderung der Fraktion der Grünen nach. Die Fällung der Platanen soll dem Schutz der Gasleitungen der Regionetz GmbH vor dem Wurzelwerk dienen und war vergangene Woche per Mitteilung an Politik und Presse bekannt gemacht worden. Eine Besprechung in einem politischen Gremium hatte es nicht gegeben, was die Grünen scharf kritisieren.

Die letzte Möglichkeit im regulären Sitzungskalender wäre die Ratssitzung am Donnerstag gewesen, die von der Stadtverwaltung jedoch abgesagt worden war. Auch die SPD-Fraktion hatte Kritik an der Informationspolitik der Stadt geübt und ihrerseits mit einem Fragenkatalog auf die angekündigte Fällung der Bäume reagiert.