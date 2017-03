Geilenkirchen.

Im vergangenen Sommer gab es heftigen Streit zwischen den Grünen und den übrigen Ratsfraktionen um die Umwidmung eines Grundstücks am Nierstraßer Weg in Bauchem, das aus dem Landschaftsschutzgebiet genommen und zu Bauland gemacht wurde. Dass die damaligen Fronten immer noch bestehen, zeigte sich am Donnerstag im Stadtentwicklungsausschuss.