Rätselraten um ein ominöses Schreiben

Dass schon seit April ein Gutachter im zukünftigen Baugebiet unterwegs ist, war am Dienstag nicht die einzige Ungereimtheit. Eine weitere drehte sich um ein ominöses Schreiben der Bezirksregierung an die Stadtverwaltung, in dem kritisch auf die Sitzungsunterlagen Bezug genommen werden soll.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Alf-Ingo Pickartz hatte die Verwaltung bereits vergangene Woche aufgefordert, dieses Schreiben den Stadtverordneten vorzulegen, was jedoch nicht geschah. Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch bezeichnete Pickartz erneute Aufforderung dann in der Sitzung erbost als „Unverschämtheit“, er habe kein solches Schreiben erhalten. Als Pickartz nicht locker ließ, räumte Jungnitschs Vertreter Helmut Mainz ein, dass es das Schreiben in der Tat gebe. Es liege allerdings beim Kreis Heinsberg, das Rathaus habe es bislang nicht erhalten. Dies sei der übliche Dienstweg. Das Kreishaus bestritt dies am folgenden Tag gegenüber unserer Zeitung: Das Schreiben liege dort nicht vor.

Einzelheiten zum Inhalt des Schreibens wurden in der Sitzung nicht genannt. So ist unklar, ob es für die getroffenen Entscheidungen überhaupt relevant gewesen wäre. Auch die Bezirksregierung selbst hat bislang nicht dazu beigetragen, die Verwirrung aufzulösen: Eine Anfrage unserer Zeitung von vergangener Woche wurde ignoriert.