Bauchemer Kita-Neubau nimmt auf Papier Formen an Von: mh

Letzte Aktualisierung: 17. Mai 2017, 14:05 Uhr

Geilenkirchen. Über den Stand der Planung für eine neue Kindertagesstätte im Stadtteil Bauchem informierte Beigeordneter Herbert Brunen am Dienstagabend die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. An der Einmündung der Lütticher Straße in den Berliner Ring wird eine dreigruppige Einrichtung mit Außenanlage errichtet.