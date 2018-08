Geilenkirchen-Würm.

Wer beim 19. Badewannenrennen der Karnevalsgesellschaft Würmer Wenk nicht nass geworden ist, hat was verpasst. Der Spaß im, am und auf dem Wasser hatte auch den Himmel angesteckt, und so ließ er es nach einem kurzen Schauer zum Auftakt des Rennens gleich noch mal richtig gießen, als eine knappe Stunde nach dem Start die Wasserspritzer an der Strecke ein wenig müde geworden waren.