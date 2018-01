Verkehrsunfall auf der Dürener Straße kurz vor Immendorf

Geilenkirchen-Immendorf. Ein schwerer Unfall auf der Dürener Straße hat am Dienstag kurz vor Geilenkirchen-Immendorf drei Leichtverletzte gefordert. An der Zufahrt zur Bundesstraße prallten zwei Autos zusammen - ungewöhnlicherweise vom selben Typ und derselben Farbe.

Nämlich silberne Opel Meriva. Gegen 10.15 Uhr war ein 91 Jahre alter Senior aus Geilenkirchen mit seinem Fahrzeug auf der Dürener Straße (ehemalige B56) in Richtung Immendorf unterwegs. Der Fahrer des anderen Autos, ein 81-Jähriger aus Baesweiler, wollte zu diesem Zeitpunkt nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von der Bundesstraße 56 kommend auf die Dürener Straße auffahren – dabei kam es zur Kollision. Die Autos wurden ins Feld geschleudert. Neben den beiden Senioren zog sich auch die 64-jährige Beifahrerin des 81-Jährigen leichte Verletzungen zu.

Nach erster Versorgung an der Unfallstelle wurden alle verletzten Personen mit Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnten alle drei wieder nach Hause entlassen werden. Angesichts der Heftigkeit des Aufpralls hatten sie wohl noch Glück im Unglück. Feuerwehrkräfte reinigten die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Immer wieder schwere Unfälle

Immer wieder kommt es auf der Dürener Straße zu schweren Unfällen. Anfang November prallten ein Auto und ein Kleintransporter an genau derselben Stelle zusammen wie die beiden Opel Meriva am Dienstag. Dieser Unfall forderte zwei Leichtverletzte. Im Juli verletzte sich der Fahrer eines BMW schwer, als er auf der Dürener Straße mit seinem Auto frontal gegen einen Baum prallte. Im Februar 2016 starb eine junge Frau, als sie ebenfalls mit ihrem Auto gegen einen Baum fuhr.