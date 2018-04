Buch ist ab 2. Mai

im Handel

„Aus der Hängematte nach Utopia“ richtet sich an Kinder des dritten und vierten Schuljahres. Erhältlich ist es ab kommende Woche Mittwoch, 2. Mai, in den Buchhandlungen Gollenstede in Heinsberg, Mesche in Birgden und Lyne von de Berg in Geilenkirchen sowie bei der Autorin selbst unter ingrid.heim@gmx.de.