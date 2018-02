Geilenkirchen - Autofahrer mit einem Messer bedroht

Geilenkirchen. Ein junger Autofahrer ist am Sonntagabend von einem Roller aus mit einem Messer bedroht worden. Der 19-Jährige war gegen 21.05 Uhr mit seinem schwarzen Opel auf der Straße An der Linde unterwegs.

Als er in den Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Straße/Sittarder Straße einfuhr, nahm ihm der Fahrer eines Motorrollers die Vorfahrt. Nur durch eine Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß vermeiden. Der junge Mann folgte dem Roller, der mit zwei Personen besetzt und an dem kein Kennzeichen vorhanden war.

Die Fahrt ging über Berliner Ring und Lütticher Straße in Richtung Innenstadt. Der junge Mann verlor das Zweirad aus den Augen und wurde kurz darauf seinerseits von dem Motorroller verfolgt. Dabei hielt ihm der Sozius ein Messer in drohender Haltung vor. Der Geilenkirchener fuhr schließlich über die Straße Am Mausberg zur Polizeiwache, worauf der Rollerfahrer die Verfolgung abbrach und davonfuhr.

Die Polizei Heinsberg bittet um Hinweise unter Telefon 02452/9200.