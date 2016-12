Auto rast in Hauswand: Beide Insassen schwer verletzt

Niederheid.

In Geilenkrichen ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, als ein Mann aus bisher ungeklärter Ursache auf der Von-Humboldt-Straße in eine Hauswand raste. Der 79-Jährige wurde dabei schwer verletzt, die Beifahrerin, seine 78-jährige Frau, schwebt in Lebensgefahr.