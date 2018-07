Gangelt - Auto geht nach Unfall in Flammen auf: Insassen flüchten zu Fuß

Gangelt. Am frühen Samstagmorgen ist die Feuerwehr Gangelt zu einem Einsatz in Kreuzrath gerufen worden. Dort brannte nach einem Unfall ein Auto. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Fahrzeug bereits vollkommen in Flammen.

Wie die Polizei berichtet, waren zwei 28-jährige Männer aus Baesweiler und Alsdorf gegen 5.20 Uhr auf der Hauptstraße (L227) in Richtung Gangelt unterwegs. In Höhe des Ortsausgangsschildes Kreuzrath verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und fuhr in einer Verengung gegen ein Verkehrszeichen und mehrere Begrenzungssteine.

Nach dem Aufprall kam das Auto quer auf der Fahrbahn zum Stillstand und geriet in Brand. Nach Informationen der Feuerwehr sicherten die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes die Unfallstelle und brachten das Feuer unter Kontrolle. Anschließend half die Feuerwehr bei der Bergung. Für die Dauer der Löscharbeiten und der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 227 zwischen Gangelt und Kreuzrath gesperrt werden.

Insassen flüchten zu Fuß

Beide Insassen konnten sich unverletzt aus dem brennenden Wagen retten und flüchteten zu Fuß in Richtung Gangelt. Die Beamten machten beide Männer ausfindig und nahmen sie fest. Wer das Fahrzeug zur Unfallzeit führte, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Beide standen laut Polizei augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung und sind nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen.