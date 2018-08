Übach-Palenberg - Aus dem CMC ins eigene Heim: Baubeginn für neue Iteracon-Niederlassung

Übach-Palenberg.

Innovative Sicherheitslösungen, einfache Managed Services und Microsoft-Technologien rund um den modernen Arbeitsplatz sind die Aufgabengebiete, auf denen die 64 Mitarbeiter der Iteracon GmbH so erfolgreich sind, dass nun ein neuer Firmensitz gebaut werden muss. An der Talstraße in Übach findet das IT-Unternehmen, das 2010 mit Sitz im Carolus-Magnus-Centrum gegründet wurde, eine neue Heimat.